Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ, MEMLEKETİNE GETİRİLDİ



Suriye'nin Azez kentine yakın olan Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesine 11 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin (23) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Şehit Meşeci için Samsun Çarşamba Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.



Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu ile aynı uçakta kente gelen anne Fatma Meşeci, "Bugün senin düğünün mü, bayramın mı yavrum?" diyerek, gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyi Murat Meşeci de asker selamı vererek, kardeşini karşıladı. Askerlerin omuzlarında taşınan şehit Meşeci'nin tabutu, cenaze nakil aracına konularak, Bafra ilçesine götürüldü.



Şehit Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin cenazesi, yarın Bafra'daki Yıldırım Beyazıt Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

