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Samsun'a ikinci şehit ateşi düştü

AFRİN'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin şehit oldu. Samsun'un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin’de devam eden...

Samsun'a ikinci şehit ateşi düştü
AFRİN'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin şehit oldu.
Samsun'un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlarda görev alan evli Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin, şehit düştü. Şehidin ailesine acı haberi Havza ilçe protokolü tarafından verildi. Şehidin babasının daha önce vefat ettiği öğrenilirken, annesi Behiye Şahin acı haberi alıp fenalık geçirdi. Şehidin eşinin ise Bitlis'in Tatvan ilçesinde olduğu öğrenildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Polis memurluğu görevini bırakıp göreve başladığı öğrenilen şehidin 2015'de göreve başladığı ve Bitlis'in Tatvan Komando Taburunda görevli iken Afrin'e gittiği öğrenildi.

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