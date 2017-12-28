Samsun'a 'Cerrahi El Aletleri Müzesi' yapılıyor

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) Samsun eski bakım onarım atölyesi olan, atıl durumdaki bina, restorasyon çalışmaları ile 'Cerrahi El Aletleri Müzesi'ne dönüştürülüyor. Samsun, cerrahi el aletleri üretici firmalarıyla Almanya'nın Tuttlingen ve Pakistan'ın Sialkot kentinden sonra üçüncü sırada geliyor.Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) iş birliği ile İlkadım ilçesinde bulunan TCDD'nin atıl haldeki eski bakım onarım atölyesi olan binanın, 'Cerrahi El Aletleri Müzesi'ne dönüştürülmesi için geçen yıl proje hazırlandı. 90 yıllık tescilli tarihi binanın restore edilmesi için de geçen haziran ayında çalışma başlatıldı. Çalışmalarda önemli mesafe kaydedilirken, iç tefrişatın tamamlanmasının ardından müzenin ziyarete açılacağı belirtildi. Müzede 15 bin farklı cerrahi el aletinin sergileneceği kaydedildi.Dünyada Almanya’nın Tuttlingen ve Pakistan'ın Sialkot kentlerinin ardından, Türkiye'den Samsun'un cerrahi el aletleri üretici firmalarıyla üçüncü sırada yer aldığı belirtildi. Ayrıca, Samsun'da sektördeki firmalar bir çatı altında toplanarak 'Mediclust' markasını yarattı. Sektör temsilcileri kentin 2023 yılı için koyduğu 6 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak istiyor. Bu konudaki çalışmalar hız kazanırken 'Cerrahi El Aletleri Müzesi' projesinin hem sektör hem de kent turizm açısından önemli bir kazanım olacağı belirtildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, binanın yaklaşık 90 yıllık tescilli tarihi bir bina olduğunu belirterek, şöyle dedi:"Tarihi binayı şu an restore çalışmaları sürdürülüyor. Restorasyon çalışması 2 milyon 589 bin TL'ye mal olacak. Tescilli tarihi bir bina olduğu için titizlikle restorasyon çalışmaları yürütülüyor. 8 bin 130 metrekare alan üzerinde bulunan bina 1382 metrekare kapalı alana sahip. Restorasyon çalışmalarının 2108'in ilk yarısında tamamlanmasını planlıyoruz. Ardından binanın iç tefrişatı yapılacak. Samsun için çok değerli bir eser kazandırılmış olacak. Cerrahi el aletleri üretiminde bir üs olan kentimiz için bu müzenin çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz."