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“Şampiyon Babalar” Medicana’da yarıştı

MEDİCANA Kadıköy Hastanesi’nin düzenlemiş olduğu “Şampiyon Babam” etkinliğinde babalar ve çocukları keyifli dakikalar geçirdi. Langırt turnuvası, mini parkur yarışmaları ve çocuk gelişimi hakkında interaktif sohbetlerle zenginleşen...

“Şampiyon Babalar” Medicana’da yarıştı
MEDİCANA Kadıköy Hastanesi’nin düzenlemiş olduğu “Şampiyon Babam” etkinliğinde babalar ve çocukları keyifli dakikalar geçirdi. Langırt turnuvası, mini parkur yarışmaları ve çocuk gelişimi hakkında interaktif sohbetlerle zenginleşen etkinlik, herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Medicana Kadıköy Hastanesi’nin Babalar Günü kapsamında hayata geçirdiği “Şampiyon Babam” etkinliği dün  gerçekleşti. Aileler ve çocukların eğlence dolu bir gün geçirmesi ve sağlıklı çocuk gelişimi konusunda bilgilenmesi amacıyla, herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen organizasyona Voleybol Vakfı Başkanı Jeyan Erben, Genç Erkek Milli Voleybol Takımı eski antrenörü Ertan Albayrak, Milli Kadın Voleybol Takımı eski kaptanı ve antrenör Özlem Özçelik, Survivor yarışmacısı Merve Aydın’ın babası Ufuk Aydın, sosyal medya fenomeni Savaş Parlak gibi isimler katıldı.

Keyifli aktivitelerle zenginleşen etkinlikte “Şampiyon Baba”yı belirlemek üzere langırt turnuvası düzenlendi. Turnuvanın kazananı Harun Özcağ şampiyonluk madalyasıyla beraber check – up hediyesinin de sahibi oldu. Şampiyon babaların çocukları ise babalarına hediye kazanma fırsatı yakalamak için mini parkurda yarıştı.

Sosyal medya fenomeni Sava Parlak’ın kızı Ela Parlak, kazandığı kupa ve check – up hediyesini babasına armağan etti. Tüm katılımcı çocuklara ücretsiz aile check – up hediyesi verilen etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen “Çocuğun Sağlıklı Gelişimi” sohbetlerinde ise Medicana Kadıköy Hastanesi’nin uzman psikolog, diyetisyen, ağız ve diş sağlığı hekimleri ile fizyoterapistleri çocuk sağlığı, beslenme ve spor konularında ebeveynlerin sorularını yanıtladı. Psikolog Şebnem Turhan, sağlıklı çocuk gelişimi ve sporun olumlu etkileri hakkında detaylı bilgiler verirken, Diyetisyen Ceysi Kazado çocuklarda dengeli ve yeterli beslenmenin önemini ebeveynlere aktardı. Ağız ve diş sağlığı hekimleri gerçekleştirilen sohbette, tüm katılımcı çocuklara ücretsiz panoramik diş röntgeni hediye etti.

Uzman Fizyoterapist Zeynep Özaltın ve Osteopat Fizyoterapist Mevlut Oluk gerçekleştirdikleri konuşmada sporun çocuk gelişimindeki önemine dikkat çekti. Voleybol Vakfı Başkanı Jeyan Erben, Genç Erkek Milli Voleybol Takımı eski antrenörü Ertan Albayrak, Milli Kadın Voleybol Takımı eski kaptanı ve antrenör Özlem Özçelik ile Survivor yarışmacısı Merve Aydın’ın babası Ufuk Aydın ise çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişiminde sporun önemine değinen sohbetler gerçekleştirdi.

(FOTOĞRAF)

 

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