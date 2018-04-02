Şamil Tayyar 'FETÖ Borsası kuruldu' iddialarıyla ilgili ifade vermeye geldi (1) 

ANKARA () - Ak Parti milletvekili Şamil Tayyar, ' FETÖ Borsası kuruldu' iddialarıyla ilgili tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye geldi.
ANKARA () - Ak Parti milletvekili Şamil Tayyar, ' FETÖ Borsası kuruldu' iddialarıyla ilgili tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye geldi.
02 Nisan 2018 Pazartesi 16:50
ANKARA () - Ak Parti milletvekili Şamil Tayyar, ' FETÖ Borsası kuruldu' iddialarıyla ilgili tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye geldi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı