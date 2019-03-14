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Sami Selçuk, hukuk öğrencileriyle buluştu

YARGITAY Onursal Başkanı Sami Selçuk, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi. Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Düşünsel Hukuk Topluluğu...

Sami Selçuk, hukuk öğrencileriyle buluştu
YARGITAY Onursal Başkanı Sami Selçuk, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Düşünsel Hukuk Topluluğu tarafından gerçekleştirilen '1. Hukuk Zirvesi'nin konuğu oldu. Selçuk, öğrenciler ile hukuk deneyimlerini paylaştı. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin Türkiye'ye ışık tutacağını belirten Selçuk, hukukçuların duyarlı olması gerektiğini söyledi. 60 yıla yakın mesleğin içerisinde olduğunu kaydederek, "Hukukun başarılı olduğunu, çok başarılı olduğu bir dönemi görmedim. Tabi işimiz ağır, bazı eksikliklerimizin olduğunu düşünüyorum" dedi. Selçuk, Türkiye'de birçok sözcüğün 'kadın' kelimesi üzerinden üretildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Çok ilginç şeyler var. Mesela önümdeki listeye bakıyorum, 'Analı kızlı' diyor. Bu bir yemek adı, neden 'Babalı oğullu' demiyor, şaşkınlık içerisindeyim. 'Sütlü Nuriye', 'Hanım göbeği' diyor, korkunç bir şey, en berbatı da, 'Kadınbudu köfte', bu nasıl mutfak, bu nasıl bir adap? Düşünebiliyor musunuz kadın kavramı, toplumun bakışını yansıtıyor. Bunu bir araç olarak malzeme olarak görüyor. Böyle bir toplumda yalnız mutfak kültürü değil ahlak da önemlidir."

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