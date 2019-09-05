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Samet, organlarıyla 5 hastaya umut oldu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik kazasında yaralandıktan 7 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Samet Durmuş (16), organlarıyla 5 hastaya can ve ışık olacak. Kaza, 28 Temmuz günü, İnegöl ilçesi Ahmet...
GENEL 05.09.2019, 09:42
BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik kazasında yaralandıktan 7 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Samet Durmuş (16), organlarıyla 5 hastaya can ve ışık olacak.
Kaza, 28 Temmuz günü, İnegöl ilçesi Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağında meydana geldi. Alanyurt yönünden gelen Yusuf Bıyık yönetimindeki 16 ADE 330 plakalı hafif ticari araç, Samet Durmuş, yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Samet Durmuş ağır yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Durmuş'un dün beyin ölümü gerçekleşti.
Organ Bağış koordinatörlerinin görüştüğü aile, oğullarının organlarının bağışlanmasına karar verdi. Samet Durmuş'un organları, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan operasyonla alındı. Durmuş'un kalbi, İstanbul Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne, böbrekleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yeniyüzyıl Hastanesi'ne gönderildi. Karaciğer ile korneaları ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde nakil bekleyen hastalara umut oldu.
Samet Durmuş'un cenazesi, dün ikindi vakti kılınan namazın ardından İnegöl'de toprağa verildi.
Kaza, 28 Temmuz günü, İnegöl ilçesi Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağında meydana geldi. Alanyurt yönünden gelen Yusuf Bıyık yönetimindeki 16 ADE 330 plakalı hafif ticari araç, Samet Durmuş, yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Samet Durmuş ağır yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Durmuş'un dün beyin ölümü gerçekleşti.
Organ Bağış koordinatörlerinin görüştüğü aile, oğullarının organlarının bağışlanmasına karar verdi. Samet Durmuş'un organları, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan operasyonla alındı. Durmuş'un kalbi, İstanbul Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne, böbrekleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yeniyüzyıl Hastanesi'ne gönderildi. Karaciğer ile korneaları ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde nakil bekleyen hastalara umut oldu.
Samet Durmuş'un cenazesi, dün ikindi vakti kılınan namazın ardından İnegöl'de toprağa verildi.
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