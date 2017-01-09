Şambrelle kar keyfi

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde bir baba şambrele oturttuğu kızını motosikletle çekti. Minik kız, karların üzerinde kayarken keyifli anlar yaşadı.
Kaynarca'da kar yağışı etkili olurken, her yer karla kaplandı. Bir baba kızını karda eğlendirmenin ilginç bir yolunu buldu. Şambreli iple motosikletin arkasına bağlayan baba, kızını şambrele oturtarak trafiğe kapanan caddede çekti. Minik kız, yavaş yavaş karların üzerinde kayarken keyifli anlar yaşadı.
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Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde bir baba şambrele oturttuğu kızını motosikletle çekti. Minik kız, karların üzerinde kayarken keyifli anlar yaşadı.