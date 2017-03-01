Saman sapından yaptığı kapı çelenklerini ihraç ediyor

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yedi yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı 43 bin lira kredi ile saman saplarından kapı çelengi üreten atölye kuran 47 yaşındaki Gülfer Kızılçay, Anadolu kadınının azmini ortaya koyuyor. Yıllık 70 bin kapı çelengi üretimi yapan Kızılçay, bununun büyük bölümün ham olarak Almanya'ya ihraç ederek hem para kazanıyor hem de ülke ekonomiisne katkı sağlıyor.

Aslen Uşak'ın Eşme ilçesi, Dereli Köyü'nden olan ilkokul mezunu Gülfer Kızılçay, KOSGEB'ten yedi yıl önce 27 bin lirası hibe olmak üzere toplam 43 bin lira kredi alıp, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, saman saplarından kapı çelengi üretimi yapan atölye kurdu. Dört kişiyi de yanında işe alarak istihdam eden Kızılçay, yıllık 5 bin kapı çelengi üretmeye başladı. Kızılçay, ürettiği kapı çelenklerini Almanya'ya da ihraç etmeye başladı. Zamanla talebin artması üzerine çelenk üretimini 70 bin adete kadar yükseltti.

Talebe göre çalıştırdığı işçi sayısını artırdıklarını anlatan Kızılçay, kapı çelengi üretimine başlayışını şöyle anlattı:

"12 yaşında babasız kaldım. Evlendikten sonra Manisa'nın Alaşehir ilçesine yerleştim. 15 yıl bir çiçek firmasında çalıştım. Firma kuru çiçek ihracatı da yapıyordu. Burada Alman firmalarının noel çelengi taleplerini, bir gurbetçi arkadaşımdan öğrenmiştim. Biz de kuru çiçek ihracatı yapan firmaya bu çelenkleri yapıyorduk. Bu işi çok iyi öğrenmiştim ancak bir süre sonra işler durdu. Gurbetçi arkadaşımın bu konudaki sözleri hiç aklımdan çıkmamıştı. Firmaya çelenkleri yapacağımı söyledim ancak yeterli para bulamıyordum. Oğlum Onur, dış ticaret okuyordu. Ona bahsedince internetten araştırdı. Almanya'daki firmayla yazıştık. Bu arada girişimci kadınlara KOSGEB'den krediyle ilgili haberleri de almıştım. 2010 yılında bu fırsatı kaçırmadım. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın KOSGEB ile ortaklaşa açtığı eğitim kurslarına katılarak, Noel ve cenaze çelenkleri ile ilgili projemi sundum. Kursta ve mülakatta ortaya koyduğum somut örneklerle kredi almayı hak kazandım. Almanya'dan iki makine getirtip, atölye kurup imalata başladım."

"18 SAAT ARALIKSIZ MAKİNE BAŞINDA ÇALIŞTIĞIMIZ OLDU"

İşin sonunu iyi görmek için öncelikle KOSGEB'ten 27 bin liralık hibe kredi kullandıklarına dikkati çeken Kızılçay, "70 bin liralık krediden ise sadece 16 bin lira kullanarak bu işyerini kurdum. Yanımda işçilerin yanı sıra ilk zamanlar eşim Duran, kızım Duygu ve oğlum Onur da bize destek verip, boş zamanlarında yardımcı oldu. Nisan başında işe başlıyoruz, Ekim sonuna kadar devam ediyoruz. Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nden temin ettikleri saman saplarından yaptıkları kapı çelengi siparişleri yetiştirebilmek için 18 saat aralıksız makine başında çalıştığımız bile oluyor" diye konuştu.

"DOĞRUDAN KENDİMİZ İHRAÇ EDİYORUZ"

Başlangıçta kapı çelenklerini Almanya'daki talepçi firmanın kurutulmuş çiçek alımı yaptığı firma vasıtası ile gönderdiklerini anlatan Kızılçay, "Artık doğrudan kendimizi gönderiyoruz. Nakliyeyi onlar üstleniyor. Yurt içinde Uşak, Antalya, Manisa gibi çevre illere de kapı çelengi gönderiyoruz. Talebe göre 20 ve 50 santimetre arasındaki çaplarda kapı çelengi üretiyoruz. En küçük boyunu 40 en büyüğünü ise 1 liradan satıyoruz" dedi.

BAŞARILI KADIN GİRİŞİMCİ OLARAK ÜÇ ÖDÜL ALDI

Kırsal bir bölgeden gelerek kendisini bir anda büyük bir ortam ve çevrede bulunca çok mutlu olduğunu belirten Kızılçay, kadın girişimci olarak pek çok ödül aldığını söyledi. Kızılçay, "İlk olarak 2012 yılında düzenlenen bir törende dönemin başbakanı Cumhurbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 'En başarılı kadın girişimci' ödülünü aldım. İki yıl sonra İstanbul'da düzenlenen Kadın Kahramanlar Ödül Töreni'nde yine 'Başarılı kadın girişimci' ödülene layık görüldüm. 2016 yılında davet edildiğim TBMM'deki, 'Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Töreni'ne, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu tarafından bana bir ödül daha verildi" dedi.



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