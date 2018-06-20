Sallanan Köprü'ye kilitlenen dilekler

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, Kızılırmak üzerindeki asma köprünün (Sallanan Köprü) korkuluklarına, genç çiftler, dileklerinin gerçekleşmesi ve sevgilerinin ömür boyu sürmesi için asma kilit takıp, anahtarını nehre atıyor.

Kızılırmak üzerindeki Sallanan Köprü'nün sağında ve solundaki korkuluklara asılan kilitler, görenlerin dikkatini çekiyor. Kiminin üzerinde isimler yazan kilitleri buraya takarak tutulan dileklerin gerçekleşeceğine inanılıyor. İlçede yıllardır anahtarcılık yapan Dilaver Kicci, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi, Avanos'ta da Kızılırmak üzerindeki köprüye kilit takmak için kendilerine geldiğini belirterek, "Kilidi aldıktan sonra dilek tutup köprüye asıyorlar ve anahtarını da ırmağa atıyorlar. Bu gelenek, sadece Avanos’a has değil, dünyanın birçok ülkesinde de var. Bazıları üzerine isimlerini ve geldikleri günün tarihini de yazıyorlar. Bu yazma işini, bir dahaki geldiklerinde kilitleri yerinde duruyor mu durmuyor mu, kontrol etmek ya da astıkları kilidi görüp o günü anmak için yapıyorlar. Bazı gençler, yazıları kendileri yazıyor, bazılarına da buradaki diğer esnaf arkadaşlar yardımcı oluyor. Kimileri ise kuyumculara gidip yazdırıyorlar. Kilit asanların dileklerinin tutup tutmadığını sormadım ama 2-3 defa gelenleri ya da arkadaşlarını da getirenleri gördüm" dedi.

İstanbul’dan Kapadokya’yı görmeye gelen 4 yıllık evli Güney ve Gökçe Deniz çifti de Kızılırmak üzerindeki Sallanan Köprü’ye dilek tutup kilit taktı. Gökçe Deniz, 4 sene önce evlendikleri zaman balayına Fransa’nın başkenti Paris’e gittiklerini ve orada da köprüye kilit taktıklarını söyledi. Deniz, "Duyduk ki Avanos’ta da böyle bir gelenek var, burada da yapalım dedik ve dileğimizi tutarak kilidimizi takıp anahtarını da ırmağa atacağız. Güzel bir gelenek, inşallah uzun yıllar sürer. Ancak buraya kilitlerin yanına poşet ya da bezler de bağlamışlar. İnşallah böyle kötü şeyler bağlayıp kirletmezler. Değişik renkteki kilitler asılsın ve burası rengarenk olsun. Herkese hayırlı olsun, bol şans diliyorum" diye konuştu. Eşi Güney Deniz de yurtdışında köprülere bu tarz kilit asıldığını çok gördüklerini ifade ederek, "Ülkemizde de Avanos’ta böyle bir etkinliğin, geleneğin olduğunu gördük. Burada da uygulamaya gerek duyduk. İnşallah bu gelenek devam eder, güzel bir geleneği uzun yıllar sürdürmüş oluruz" diye konuştu.

Köprüden, kız arkadaşıyla geçen 18 yaşındaki Meryem Karaca ise sevgililerin, aşklarının bir ömür boyu sürmesi için köprüye kilit takıp, anahtarını suya attıklarını söyledi. Karaca, "Sevgililer, aşkları bir ömür boyu sürsün diye ve aşklarını kilit altına almak için böyle bir şey yapıyorlar. Bu sayede aşklarının sonsuza dek süreceğini düşünüyorlar. Kilit asmanın batıl inanç olduğuna inanıyorum. Sevgililerin bu dileklerinin gerçekleşip gerçekleşmediği bilmiyorum. Ancak güzel bir şey. Henüz bir sevgilim olmadığı için ben denemedim. Sevgilim olduğu zaman ben de yapmayı isterim, sevgilim olduğunda ben de köprüye kilit takmayı düşünüyorum" dedi.



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