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Salıncak fotoğrafının yaktığı müdür gözaltına alındı

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'da, FETÖ şüphelisi ilçe milli eğitim müdürü hakkında araştırma yapması için görevlendirilen, arkadaş olduklarını gösteren fotoğrafın ortaya çıkması sonucu açığa alınan...

Salıncak fotoğrafının yaktığı müdür gözaltına alındı

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'da, FETÖ şüphelisi ilçe milli eğitim müdürü hakkında araştırma yapması için görevlendirilen, arkadaş olduklarını gösteren fotoğrafın ortaya çıkması sonucu açığa alınan sonra kamudan ihraç edilen Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar gözaltına alındı.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında soruşturma açılarak açığa alınan Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalık hakkında araştırma yapması için müfettiş olarak Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar görevlendirildi. Mustafa Çuhadar, Mehmet Çalık'ın FETÖ ile alakası olmadığı yönünde rapor yazdı. Ancak, Çuhadar ve Çalık'ın samimi arkadaş olduğu ve Çalık'ın Çuhadar'ı salıncakta sallarken çekilen fotoğraf ortaya çıktı. Görevine iade edilen Çalık yeniden görevden alınırken, bir süre sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine verildi. Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından görevden alınan Çuhadar ise son yayınlanan Kanun Hükmündeki Kararname ile kamudan ihraç edildi. İhraç kararı sonrasında ilçe milli eğitim müdürü Mustafa Çuhadar dün FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

 

 

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