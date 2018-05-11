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Salihli'ye şehit ateşi düştü

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde yas var. Şırnak'ın Bestler...

Salihli'ye şehit ateşi düştü
ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde yas var.
Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi Sori Tepe Mevkii'nde mayın ve EYP tespit ile imhasında görev alan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, bugün PKK'lı teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Dört yıl önce göreve başladığı belirtilen evli Kozak'ın şehadet haberi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan babası Hasan Kozak ile annesi Gülşen Kozak çiftine, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Şehadet haberini veren Sahilli Belediye Başkanı MHP'li Zeki Kayda, Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Kamil Karameşe, şehit ailesinin acısını paylaştı.Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

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