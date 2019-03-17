Salihli'nin atış poligonu, Grand Prix Turnuvası'yla açıldı

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), () - ULUSLARARASI Trap ve Skeet Atış Poligonu, Manisa'nın Salihli ilçesinde Grand Prix Turnuvası'yla açıldı.

Salihli'nin kırsal Kabazlı Mahallesi'nde yaklaşık 3 milyon liraya mal olan ve 44 dönüm alan üzerine yapılan Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu, Grand Prix Turnuvası'yla açıldı. Her birinde 15'er trap makinası bulunan 3 atış yolunun yer aldığı poligonun açılışına; Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman'ın yanısıra milli atıcılar Alp Kızılsu, Oğuzhan Tüzün ve Erdinç Kepabçı'nın da aralarında bulunduğu 130 atış sporcusu katıldı. Açılışta konuşan Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, "3 yollu bir trap ve skeet sahası bizim için çok önemli. Atıcılık sporuna önemli bir katkı sunacak. Böyle bir tesisin Manisa ve çevresindeki trap atıcılarına iyi bir imkan sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü bu bölge mahalli yarışlarda çok fazla sporcu yarıştıran bir bölge. Böyle gerçek bir poligonda bu sporcuların olimpik sporcular olarak yetişebileceğini ve sonrasında milli takımda yer alıp, uluslararası yarışmalarda da ülkemize madalyalar kazandırabileceğini düşünüyorum. Federasyondan Salihli Poligonu'na da 2 yarışma aldık. Atıcılık sporu ülkemizde gün geçtikçe gelişiyor. Bu yıl gençlerde tabanca dalında dünya şampiyonu çıkarttık. Geçen yıl da havalı silahta, büyükler dalında Avrupa şampiyonu çıkarmıştık. Dünya kupalarında trapta madalyalar aldık. Şu an trap skeet takımımız Meksika'da yarışıyor. Artık takımlarımız dünyanın her yerinde yarışıp, bize başarılarla dönüyorlar" dedi. Arman, poligonun Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu olduğunu kaydetti.

ATA SPORUMUZ

Milli Atıcı Alp Kızılsu da, tesisin Ege Bölgesi için ciddi bir kazanım olduğunu belirterek, "Şu an 3 atış yolu var. 5 atış yoluna çıkarılması düşünülüyor. Eğer bu sağlanırsa hem Türkiye hem de uluslararası federasyon yarışmaları için önemli bir tesis olacak. Buradaki tesisten milli takıma sporcu yetişecek. Tesis hepimize hayırlı olsun. Bu bizim ata sporumuz. Mutlaka Türkiye'den önemli sporcular çıkacaktır" dedi. Milli kadın atıcılardan Nihan Gürer ise, böyle bir poligonun Salihli'de olmasının çok güzel olduğunu vurgulayıp, "İyi görüntüsü olan poligonlarda skora atmak hedefimdir. Poligon gayet güzel, çok iyi bir tesis yapılmış. İnşallah sık sık bu poligona geleceğiz" dedi. Milli kadın atıcı Dilara Kızılsu ise, "35 yıllık sporcuyum. Salihli Belediyesi'nin yaptırmış olduğu poligon mükemmel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Salihli Avcılar Kulübü yönetim kurulu üyesi Sebahattin Tekdal da, "Burası eski adıyla Manisa İl Özel İdaresi'nden Salihli Belediyesi'ne geçti. Bu üçlü poligon 44 dönümlük arazi üzerinde her şeyiyle mükemmel bir şekilde yapıldı. 3 tane de 15'er trap makinalı atış yolu oluştu. Bu tesisin yaklaşık maliyeti ise 3 milyon lira ve Salihli Belediyesi'nin desteği ile ilçemize kazandırıldı" dedi.

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