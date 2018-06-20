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Salihli'deki sel felaketinin ardından hasar tespiti sürüyor

MANİSA'nın Salihli ilçesinde geçen pazar günü meydana gelen sel felaketi ile ilgili hasar tespit çalışmaları sürerken, yeni ortaya çıkan ve vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler, yaşanan doğal afetin boyutunu gözler...

Salihli'deki sel felaketinin ardından hasar tespiti sürüyor
MANİSA'nın Salihli ilçesinde geçen pazar günü meydana gelen sel felaketi ile ilgili hasar tespit çalışmaları sürerken, yeni ortaya çıkan ve vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler, yaşanan doğal afetin boyutunu gözler önüne serdi.
Poyraz Mahallesi'nde, geçen 17 Haziran'da etkili olan ve zaman zaman yerini doluya bırakan kuvvetli sağanak yağmur, maddi hasara neden oldu. Kuvvetli sağanak yağış sonucu Karapınar Mahallesi'nde bulunan derenin taşması nedeniyle Poyraz Mahallesi'nde evlerde su baskını yaşandı. Su baskını nedeniyle bazı evlerin bahçe duvarları ile Karapınar ile Poyraz mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan köprü yıkıldı. Bir traktör ve bir motosiklet ise sel sularına kapıldı. Ayrıca 6 küçükbaş hayvan da sulara kapılarak telef oldu. Tarım arazileri de sel suları nedeniyle zarar gördü.
Sel felaketinin ardından Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail Kaya, Salihli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, beraberlerindeki ekiplerle bölgede incelemelerde bulundu. Kaya ve Demir, Poyraz Mahallesi'nde, Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk ve üreticilerle bir araya geldi. Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, tarım arazilerinde hem sel hem de dolu zararı ile ilgili hasar tespit çalışmalarına başladı.
Bugün de Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, beraberindeki teknik ekip ile taşkın yaşanan Karapınar Mahallesi'ndeki dere ve çevresinde inceleme yaptı. İncelemelerde taşan derenin ıslahı, yıkılan bir köprünün yerine yenisinin yapımı ile taşkın yaşanması muhtemel bölgelerde set önlemleri ele alındı.
Öte yandan, Poyraz Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketi cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. Yeni ortaya çıkan ve vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler, yaşanan doğal afetin boyutunu gözler önüne serdi.

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