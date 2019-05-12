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Salihli'de görme engelliler pedal çevirdi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen etkinlikte görme engellilerin bisiklete binme hayali gerçek oldu. Kaymakam Levent Kılıç ile bazı kişiler, görme engelliler ile birlikte tandem (çift kişilik) bisiklete binip, tur attı. Salihli'de görme...

Salihli'de görme engelliler pedal çevirdi
MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen etkinlikte görme engellilerin bisiklete binme hayali gerçek oldu. Kaymakam Levent Kılıç ile bazı kişiler, görme engelliler ile birlikte tandem (çift kişilik) bisiklete binip, tur attı.
Salihli'de görme engellilerin bisiklete binme hayalini gerçekleştirmek için Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle Masal Ormanı Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Manisa Altı Nokta Körler Derneği, Eş Pedal Derneği Manisa Temsilciliği, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği ve Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği üyeleri ile Salihli'deki görme engelliler katıldı. Etkinlikte görme engellilere, tandem bisiklet ile Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Salihli İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz ile Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri eşlik edip, birlikte pedal çevirdi.
Görme engellilerin bisiklete binme mutluluğunu yaşattıklarını belirten Kaymakam Levent Kılıç, emeği geçenlere teşekkür etti.

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