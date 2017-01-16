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Salihli'de FETÖ operasyonu

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda FETÖ'nün ana kadrosunda yer aldığı iddia edilen Aydın Koyuncu (65) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin...

Salihli'de FETÖ operasyonu
MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda FETÖ'nün ana kadrosunda yer aldığı iddia edilen Aydın Koyuncu (65) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koyuncu, tutuklandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri bugün sabah saatlerinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenledi. Eskiden Fethullah Gülen'in en yakınında yer alan isimlerden olan yazar Nurettin Veren'in, bir televizyon programındaki konuşmasında Aydın Koyuncu'nun örgütün ana kademesinde yer aldığını söylemesi üzerine bu konuşmayı ihbar kabul eden Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, Veren'in söylediği isimleri incelemeye aldı. Yapılan soruşturmada Veren'in ismini verdiği Koyuncu'nun Salihlili olduğu belirlendi. Koyuncu, hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından yapılan operasyonda gözaltına alındı. Koyuncu, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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