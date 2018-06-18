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Salihli'de dolu ve sağanakta 6 küçükbaş hayvan öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Poyraz Mahallesi'nde bazı evlerin duvarları yıkıldı, 6 küçükbaş hayvan öldü. Salihli'nin Poyraz Mahallesi'nde dün etkili olan kuvvetli sağanak maddi hasara...

Salihli'de dolu ve sağanakta 6 küçükbaş hayvan öldü
MANİSA'nın Salihli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Poyraz Mahallesi'nde bazı evlerin duvarları yıkıldı, 6 küçükbaş hayvan öldü.
Salihli'nin Poyraz Mahallesi'nde dün etkili olan kuvvetli sağanak maddi hasara neden oldu. Kuvvetli sağanak sonucu Karapınar Mahallesi'nde bulunan derenin taşması nedeniyle Poyraz Mahallesi'nde evlerde su baskını yaşandı. Su baskınında bazı evlerin duvarları yıkıldı. Bir traktör ve bir motosiklet ise sel sularına kapıldı. Ayrıca 6 küçükbaş hayvan da sulara kapılarak öldü.
Salihli Belediye Başkanı MHP'li Zeki Kayda, Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer ve beraberindeki heyet, Poyraz Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Poyraz Mahallesi Muhtarı Zeki Girgin'den bilgi alan Başkan Kayda, zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa zamanda karşılanacağını söyledi.
Poyraz Mahallesi Muhtarı Zeki Girgin ise "Bölgede ilk defa böyle bir olayla karşılaştık. Şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından, ekili alanlarda zarar gördü. Derenin taşması sonucu, bazı hayvanlar telef oldu, evlerin duvarları yıkıldı. Ayrıca traktör ve motosiklette sel sularına kapıldı" dedi.

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