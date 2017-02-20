'Salı Pazarı' temalı pasta ile Avrupa şampiyonu oldu

BURSA'da pasta ustası Metin Taşçı, kentin ünlü 'Salı Pazarı'nı tema olarak kullanıldığı yaş pasta ile 25 ülkeden şeflerin katıldığı yarışmada Avrupa şampiyonu oldu.

İstanbul’da 2-5 Şubat tarihleri arasında 25 ülkeden bin 201 yarışmacının katıldığı 80 ayrı kategoride yapılan ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi Festivali’nde Bursa’yı Rıhtım Pastaneleri temsil etti. Bursalı pasta ustası Metin Taşçı, ünlü 'Salı Pazarı' tema olarak kullanıldığı yaş pasta ile aralarında İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz gibi ülkelerden katılan şefleri geride bırakarak Avrupa Şampiyonu oldu. Taşçı, yaş pastada tamamen doğal ve yenilebilir gıdalar kullandı.

Uluslararası Gastronomi Festivali’ne bir ay gibi uzun ve yoğun bir çalışmayla hazırlandıklarını belirten Metin Taşçı, "Tek amacım vardı; o da Bursa’nın adını dünyaya duyurmak. Bunun için çok çalıştım. Resim yapmasını ve sanatı çok seven birisiyim, bir pazar yerini ele aldım. İsmi de 'Salı Pazarı' oldu, burada en ince ayrıntıya dikkat ettim. Gerçek bir pazarda ne varsa çalışmanın içine koydum. Bu da bize başarıyı getirdi" diye konuştu.

Yarışmada birinci seçilen ve altın madalya alan 'Salı Pazarı' temalı yaş pasta, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki işletmede sergilenmeye başlandı.



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