Saldırıya uğrayan Hrant Dink anıtında tadilat yapıldı

MERSİN, () - MERSİN'in merkez Akdeniz Belediyesi, kimliği belirsiz kişilerin saldırısı sonucu tahribata uğrayan ve üzerindeki güvercinleri kırılan Hrant Dink anıtında tadilat yaptı.

İlçedeki Üç Ocak Mahallesi'nde bulunan Hrant Dink Parkı içerisindeki anıt, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu anıt üzerindeki güvercinler kırıldı. Bunun üzerine çalışma başlatan belediye, eksilen güvercinleri yeniledi ve anıtı orijinal görünümüne kavuşturdu. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, yapılan saldırının siyasi bir amacının olmadığını düşündüklerini söyledi. Aktaş, "Öyle bile olsa olay da münferittir ve milletimizin birliğine, bütünlüğüne gölge düşüremez. Daha önce de çeşitli hassasiyetleri kaşımaya çalışanlar olmuş, ancak bu provokatörlere milletimiz geçit vermemiştir. Biz parklarımızdaki tedbirlerimizi arttıracağız ve daha fazla personelimizi görevlendireceğiz. Kamu malına zarar verenlerin tespit edilmesi halinde haklarında yasal işlem başlatacağız" dedi.



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