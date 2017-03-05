Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

Saldırıya uğrayan Hrant Dink anıtında tadilat yapıldı

MERSİN, () - MERSİN'in merkez Akdeniz Belediyesi, kimliği belirsiz kişilerin saldırısı sonucu tahribata uğrayan ve üzerindeki güvercinleri kırılan Hrant Dink anıtında tadilat yaptı. İlçedeki Üç Ocak Mahallesi'nde bulunan Hrant...

Saldırıya uğrayan Hrant Dink anıtında tadilat yapıldı

MERSİN, () - MERSİN'in merkez Akdeniz Belediyesi, kimliği belirsiz kişilerin saldırısı sonucu tahribata uğrayan ve üzerindeki güvercinleri kırılan Hrant Dink anıtında tadilat yaptı.
İlçedeki Üç Ocak Mahallesi'nde bulunan Hrant Dink Parkı içerisindeki anıt, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu anıt üzerindeki güvercinler kırıldı. Bunun üzerine çalışma başlatan belediye, eksilen güvercinleri yeniledi ve anıtı orijinal görünümüne kavuşturdu. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, yapılan saldırının siyasi bir amacının olmadığını düşündüklerini söyledi. Aktaş, "Öyle bile olsa olay da münferittir ve milletimizin birliğine, bütünlüğüne gölge düşüremez. Daha önce de çeşitli hassasiyetleri kaşımaya çalışanlar olmuş, ancak bu provokatörlere milletimiz geçit vermemiştir. Biz parklarımızdaki tedbirlerimizi arttıracağız ve daha fazla personelimizi görevlendireceğiz. Kamu malına zarar verenlerin tespit edilmesi halinde haklarında yasal işlem başlatacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.