Salda Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'un Yeşilova İlçesi'ndeki Salda Kayak Merkezi sömestir tatilini değerlendirmek isteyenlerle doldu. Merkezi gezen Vali Şerif Yılmaz, tek eksiğin konaklama olduğunu ve bunu gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Yeşilova'ya bağlı Eşeler Yaylası Tınaztepe mevkiinde, ilçe merkezine 15, Burdur merkeze 77, Denizli Çardak Havalimanı'na ise 56 kilometre uzaklıktaki 2079 rakımlı Salda Kayak Merkezi, 8860 metre uzunluğunda telesiyej hattı ve uzunlukları 1000-1500 metre arasında değişen 5 pistle kayakseverlere hizmet veriyor. Merkezde, bu günlerde sömestir tatilini değerlendirmek isteyenlerin yoğunluğu yaşanıyor.

'TEK EKSİK KONAKLAMA'

Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen kayakseverlerin eğlendiği merkezi Vali Şerif Yılmaz, İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte ziyaret etti. Kayak merkezinin bu yıl tahminlerinin üzerinde ilgi gördüğünü ve bundan mutlu olduklarını söyleyen Vali Yılmaz, "Mevcut tesisimiz artık yetersiz kalmaya başladı. Burada tek eksiğimiz konaklama. Konaklamayla ilgili şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımızla değerlendirmelerde bulunduk. Bungalov ev türü konaklama tesislerini de planlanmamız içerisine dahil ettik. İnşallah Yeşilova Belediyemizle beraber bu bölgede yeni tesisler, özellikle dışardan gelen misafirlerimizin konaklayabileceği tesisleri yapmaya başlayacağız. Önümüzdeki sezon inşallah burada daha rahat konaklayabilecekleri, tatilini geçirebilecekleri bir tesise kavuşmuş olacağız. Salda Kayak Merkezi toz kara sahip, yeşilin ve en önemlisi Salda Gölü manzarasıyla birlikte güzel vakit geçirebileceği, insanlarımızın dinlenebileceği bir mekan. Kayak severleri, spor severleri bekliyoruz" diye konuştu.

'BURASI CENNET GİBİ'

İstanbul'dan geldiklerini ve 4 yıldır kış tatilini Salda Kayak Merkezi'nde geçirdiklerini anlatan Ayla Bayraktar, "Ufak tefek eksiklikler var. Konaklama tesisi, yeterli eleman gibi eksikler giderildiği zaman daha iyi tatil yapılabilecek bir merkez. Burası cennet gibi yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel" dedi.

'ÇOCUKLAR RAHAT KAYAK YAPABİLİYOR'

Eskişehir'den gelen Aynur Savaşlı, "3 yıldır kış tatilimizi burada geçiriyoruz. Çocuklarımız çok rahat kayak yapabiliyor. Güzel bir konaklama yeri olsa Salda Kayak Merkezi'nin daha da fazla ilgi göreceğini düşünüyorum" diye konuştu. İzmir'den gelen öğrenci Veli Çakıroğlu da yarıyıl tatilinde Salda Kayak Merkezi'nde eğlenceli vakit geçirdiğini anlattı.

KAYARKEN DÜŞÜP YARALANDI

Gölhisar İlçesi'nden kayak yapmak üzere Salda Kayak Merkezi'ne gelen Nur Seda Ergün, pistte kaydığı sırada dengesini kaybederek düştü. Bir süre yuvarlandıktan sonra yerden kalkamayan Nur Seda'ya ilk müdahaleyi merkezdeki sağlık görevlileri yaptı. Ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürülen Nur Seda Ergün'ün sol ayak çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.

FOTOĞRAFLI