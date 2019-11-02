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'Salda Gölü kenarında betonlaşma olmayacak'

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Burdur'a gelerek, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu. Turan, "Göl kenarında kesinlikle betonlaşma olmayacak" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Araştırma...

GENEL 01.11.2019, 23:20
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Burdur'a gelerek, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu. Turan, "Göl kenarında kesinlikle betonlaşma olmayacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Turan, Salda Gölü'nde incelemelerde bulunmak üzere, Burdur'a geldi. Sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle ilk olarak Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret eden Turan, daha sonra Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Turan, gölde yapılacak çalışmaların, STK'lardan ayrı değil tamamen şeffaf olarak onlarla yapılacağını söyledi.

'YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEYECEK'

Bölgede yapılacak uygulamalarda kesinlikle betonlaşma olmayacağını kaydeden Turan, "Sadece sökülebilir, takılabilir yapılar ve halkın gerçek, acil ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış bazı üniteler var. Bunlar tuvalet ve duş gibi şeyler. Bölgede daha önce ulaşılamayan şeyler. Bölgenin florasına baktığınızda daha önce araçlarla girilen alanda şu anda araç kullanımı yok. Alana sadece yaya girilebiliyor. Kış olmasına rağmen bölge yoğun ziyaretçi çekiyor. Bunun tek sebebi burada aldığımız tedbirler. İleriki aşamalarda biyolojik çeşitlilik, yönetim planı çalışmalarında üniversitelerin teknik desteği ve STK'ların iş birliğiyle alınacak kararlar doğrultusunda uygulamalar yapılacak. Herhangi bir yapılaşmaya, betonlaşmaya gidilmeyecek. Bakanlık olarak bunun sözünü veriyoruz. Bu bölge, günübirlik ziyaret için gelen vatandaşların kullanımına hizmet verecek. Günübirlik kullanım dışında herhangi bir yapılaşma söz konusu değil" diye konuştu. 

SUYUN KALİTESİ ARTTI

Bölgede daha önce kaçak kullanım, araç trafiği, gelişigüzel çadır kurulumu ve katı atık kirliliği olduğunu anlatan Turan, "Bugün geldiğimiz noktada yapılan su analizlerinde bile Salda Gölü'nün su kalitesinde artış tespit edildi. İçme suyu kalitesi düzeyinde bir kaliteye sahip. Bu geçen yıllarda yapılan analizlere göre iyi bir sonuç. Bu da bizim iyi bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Bunlar hep aldığımız tedbirler sayesinde oldu" dedi.

Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Erdem ise Salda Gölü'nün, Türkiye'nin en önemli değerlerinden olduğunu söyledi. Salda Gölü'nün gün geçtikçe daha çok kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Erdem, "Alanın zarar görmemesi için çabalıyoruz. Bizim görevimiz, sorumluluğumuz da bu. Alanın 'Özel Çevre Koruma' alanı ilan edilmesi önemli bir gelişme. Zarar görmemesi için alan yönetim planı ve ziyaretçi yönetim planı yapılmalı. Takipçisi olacağız. Bizden beklenen desteği, katkıyı sonuna kadar vermeye çalışacağız" diye konuştu.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem de Salda Gölü'nün yalnız Türkiye için değil dünya için çok özel alan olduğunu söyledi.

Su Altı Araştırmaları Derneği'nden Özge Kır ise "Umarım bu güzellik gelecek nesillere de kalacak. Bu güzelliğin korunması gerekiyor. Bakanlığımızın da gerekli yardımı desteği gösterdiğini gördük" dedi.

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