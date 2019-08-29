Salda Gölü çevresinde hükümlülerden temizlik

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü çevresinde, denetimli serbestlik hükümlülerinin katılımıyla temizlik yapıldı.'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında, Türkiye'de eş zamanlı yapılan çevre temizliği etkinliği, Burdur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce Salda Gölü'nde gerçekleştirildi. Salda Gölü Beyaz Adalar Plajı'nda yapılan çevre temizliğine; Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Adalet Komisyonu Başkan Vekili Fikret Özgül, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Osman Coşkunpınar, hakim Fikri Altun, Burdur Belediye Başkan Vekili Atam Gülcü, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Kılıç, ilgili kurumların temsilcileri ve denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler katıldı. Salda Gölü kıyısındaki atıklar, hükümlüler ve etkinliğe katılanlar tarafından toplandı.Cumhuriyet Başsavcısı Gürdoğan, "Burdur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Salda Gölü'nde çevre temizlik etkinliği organize edilerek Burdur Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Salda Gölü Halk Plajı, Beyaz Adalar Plajı ve Salda Tabiat Parkı'nda 26- 29 Ağustos'ta 4 gün boyunca 30 yükümlü ile çevre temizliği etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Burdur Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce yerine getirilmekte olan ağaç dikim ve bakım faaliyetleri, çevre temizlik etkinlikleri ile toplumda bir farkındalık yaratmak, çevre bilincini yerleştirmek ve bizden sonraki nesillere güzel bir çevre bırakmak amaçlanmaktadır. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce toplum yararına olan bu çalışmaların geliştirilerek devam ettirilmesi planlanmaktadır" dedi.