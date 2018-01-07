Saklıkent'te Sarıkamış şehitleri için yürüyüş

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın zirvesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törene katılan 1500 kişi, karlı yolda 2.5 kilometre yürüdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde 'Gençlik Şüheda'nın İzinde' sloganıyla 103'üncü yılında Sarıkamış şehitlerini anma programı, Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi'nde düzenlendi. 2 bin 550 rakıma sahip Saklıkent'teki Sarıkamış şehitlerini anma programına, Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Başsavcı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve çok ayıda birim amiriyle öğrenciler ve Antalyalılar katıldı. Saklıkent'te karlı tepeye Türk bayrakları ile dev bir Atatürk posteri asıldı. Yürüyüşe kar komandoları da eşlik etti.

Sarıkamış şehitlerini anma töreni, Saklıkent'te 2.5 kilometrelik yürüyüşle başladı. Mehter takımı, Türk bayrakları eşliğinde düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 1500 kişi katıldı. Karlı yol üzerinde gerçekleyen yürüyüşün ardından anma töreni gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından şehitler için dua okundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan ve Sarıkamış'ta askerlerin donarak şehit olduğu anları canlandıran tiyatro gösterisi sahnelendi.

Törende konuşman Vali Münir Karaloğlu, bugüne kadar Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma töreninin, bu yıldan itibaren Saklıkent'te düzenleneceğini söyledi. Antalya'nın zirvesi Saklıkent'ten Sarıkamış'a bu sene farklı bir rahmet göndermek istediklerini belirten Vali Karaloğlu, “Farklı bir selam, farklı bir dua gönderelim arzu ettik. Bu topraklar kolay vatan kılınmadı. Bu toprakların her karışı, her santimetrekaresi şehit kanıyla sulanarak vatan kılındı. Onun için biz dünyada paha biçilemez topraklar üzerinde oturuyoruz. Bizim ülkemizin parasal değeri yok. Hiç kimse ülkemize parasal değer biçemez. Çünkü onun değeri şehitlerimizin tertemiz kanlarıyla belli olmuştur" dedi.

Konuşmasında Sarıkamış şehitlerine de seslenen Vali Karaloğlu, “Ey Sarıkamış şehitlerimiz, ey Çanakkale şehitlerimiz, ey dedelerimiz, ecdadımız, merak etmeyin, gözünüz arkada olmasın. Torunlarınız, çocuklarınız olarak bıraktığınız bayrağı, sancağı düşürmedik. Eğer bir gün bu topraklar, bu vatan, bu bayrak bu mukaddesat bizim canımıza, kanımıza da ihtiyaç duyarsa emin olun bizde sizler gibi tıpkı Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Büyük Taarruz'da olduğu gibi yine kanımızı ve canımızı vatan, bayrak için vermeye hazırız. Bunu 15 Temmuz gecesinde bu necip millet gösterdi. Ülkemizi işgal etmek isteyen hain darbe girişimini yapan ahlaksızlara, onların işbirlikçilerine karşı yaptı bu millet" dedi.

YARMA ÇORBASI VE HOŞAF

Hem hafta sonu tatili hem de Sarıkamış şehitlerini anma töreni nedeniyle binlerce Antalyalı'nın akın ettiği Saklıkent Kayak Merkezi'nde, vatandaşlara Sarıkamış şehitlerinin anısına yarma çorbası ile üzüm hoşafı ikram edildi.



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