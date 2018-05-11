Saklı cennet Bafa Gölü sualtından görüntülendi

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle kente gelen su altı yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Bafa Gölü'nde dalışlar gerçekleştirerek gölün fauna, flora ve geçmişten miras kültürel varlıklarını görüntüledi.

Bafa Gölü, Ege Denizi'nin bir körfeziyken Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonların doldurmasıyla denizin yaklaşık 16 kilometre uzağında bugünkü şeklini aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle kente gelen su altı yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Bafa Gölü'nde dalışlar gerçekleştirdi. 3 gün boyunca çok sayıda noktadan yaptığı dalışlarla gölü görüntülen Tahsin Ceylan, göle hayran kaldığını, bugüne kadar gelememiş olmasından dolayı üzüntü duyduğunu, inanılmaz bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu belirtti.

'GÖLÜN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ RİSK ALTINDADIR'

Çalışması hakkında bilgi veren Ceylan, "Bafa Gölü, dalış turizmine ve su altı fotoğraf ve belgeselcileri için de harika bir kaynaktır. Göl yoğun bir karides, kefal, levrek ve yılan balığı popülasyonuna sahip. Gölün içindeki Menet ve İkizce Adaları üzerinde barındırdığı tarihsel yapıların yanı sıra kıyılarında muhteşem bir biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapmaktadır. Güzelliğine hayran kaldım. Bafa Gölü'nün biyolojik kırılganlığı son derece yüksek olduğunu, mutlak suretle bilim insanlarının desteği ile bilinçli koruma programlarının uygulanması gerekiyor. Gölün biyoçeşitliliği risk altındadır. Göl, Menderes Nehri'nin taşıdığı evsel, zirai ve sanayi atıklarının yoğun baskısı altındadır. Gölün deniz ile bağlantısının zaman zaman kesilmesi ve göl havzasına taze su girişinin engellenmesi türler üzerinde kırılganlık etkisi yaratmaktadır. Gölde yaptığım dalışlarda kullanımı yasak olmasına karşın çok sayıda misina ağlarının kullanılıyor olması büyük bir talihsizliktir. Göl, denilebilir ki tam bir azmak olarak balıkların, kabukluların ve birçok kuş türünün üreme ve yaşama alanıdır. Üretimi ile denizi besleyecek büyük ve önemli bir kaynaktır. Kuşadası dalışımızda yarım saatte bir önümüzden geçen nöbetçi bir karagöz balığını gördüğümde denizlerimizin geldiği noktayı net olarak gözlemlemiş oldum. Bafa Gölü denizi besleyebilecek çok çok önemli bir ekosisteme sahiptir. Sürdürülebilir yaşamın da kendisidir. Gölün kırılganlığı yüksek risklerden arındırılması esastır. Göle bitmez tükenmez bir besin deposu olarak bakılmaması gereklidir. Denizlerimizdeki kırılganlıklardan aldığımız dersle Bafa Gölü'nü koruyalım" dedi.



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