Sakız Adası'na vize Çeşme'den alınabilecek

İZMİR'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na gidebilmek için gereken vize işlemlerinin artık ilçede yapılabileceği bildirildi.

Sakız Adası'na gidebilmek için gereken vize, artık Çeşme'de alınabilecek. Vize işlemlerini yapan VFS Global Gateway Management, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda kendileri için ayrılan özel bölümde vize işlemlerini yapmaya başladı.

Vize işlemlerinin Çeşme'de yapılmaya başlanması nedeniyle, Yunanistan İzmir Başkonsolusu Argyro Papoulia, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, Sakız Belediyesi Turizmden Sorumlu Meclis Üyesi Dimitris Karalis, VFS Global Gateway Management Türkiye Müdürü Sertan Aslantürk, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, İzmir'in bazı ilçelerinden gelen oda başkanları ve Çeşme - Sakız adası arasında ulaşımı sağlayan şirketlerin temsilcilerinin katılımıyla bir kokteyl verildi.

'HEDEFİMİZ, ORTAK TURİSTİK DESTİNASYON OLMAK'

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü'nün oda binasında verdiği kokteylde konuşan Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, 30 Eylül'e kadar olan 6 aylık dönem için Çeşme, Kuşadası ve Ayvalık'ta 3 yeni vize merkezinin faaliyete geçtiğini açıklayarak, "Bu 3 bölge, Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu yetki alanının içerisindedir. Bu nedenle, turizm ve ticaret alanındaki ilişkiler daha da güçlenecek ve Ege'nin iki komşu tarafı birbirine daha da yakınlaşacaktır. Bugün faaliyete geçen Çeşme'deki vize merkezi, Çeşme ve Alaçatı sakinlerine ve bu bölgelerde, Çeşme Belediyesi'nin daha geniş alanında evleri olanlara vize başvurusu yapmakta kolaylık sağlayacaktır. 2017 yılında, 85 bin Türk vatandaşı Sakız'a seyahat etmiştir. Binlerce Yunan vatandaşı da Sakız'dan Çeşme'ye olan 8 deniz millik istikamette yolculuk yapmıştır. Bu fırsatla, hedefimizin Sakız ve Çeşme'nin ortak bir turistik destinasyon olması gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Bu yaz Latin Amerika'dan neredeyse 10 bin kişinin Çeşme ve Sakız'ı ziyaret edeceği öngörülmektedir. Bu da böylesi bir işbirliğinin güzel bir örneğidir. Ancak, ticaret ve turizmin sadece rakamlar olmadığını vurgulamak isterim. Ticaret ve turizm iki halkı birbirine daha da yakınlaştıracaktır. Bu da belki en önemli konudur" diye konuştu.

BAŞKAN DALGIÇ'TAN ALAÇATI OT FESTİVALİ'NE DAVET

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da yaptığı konuşmada, her iki komşunun da aynı düşünce ile çalıştığına inandığını vurgulayarak, "Çeşme'de vize verme işlemlerinin başlatılmasına katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia'ya Çeşme'ye 'Hoşgeldiniz' diyorum. Ayrıca kendisini, 5-8 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 9. Alaçatı Ot Festivali'ne davet ediyor ve kendilerini festivalimizde görmekten gurur duyacağımızı belirtmek istiyorum" diyerek festival davetiyesini verdi.

'AMAÇ, KARŞILIKLI ZİYARET VE TİCARETİ ARTTIRMAK'

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da kokteylde bir konuşma yaparak, "Amacımız, daha çok insanın karşılıklı olarak birbirlerine seyahatini gerçekleştirmek, aynı zamanda da ticareti daha da arttırmak" dedi.

'ORTAK ÇABALARLA GERÇEKLEŞTİ'

Sakız Belediyesi Turizmden Sorumlu Meclis Üyesi Dimitris Karalis de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Çeşme'ye birçok kez geldim ve her seferinde de büyük mutluluk duydum. Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu'nun başlatmış olduğu vize alma kolaylığı nedeniyle bir aradayız. Bu, ortak çabalarla gerçekleşti. Her iki ülke insanının dostluğu her zaman baki. Burada atılan adım çok önemli."

'TİCARETİ GELİŞTİRME AÇISINDAN FAYDALI OLACAK'

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de vize işlemleri için Esnaf Odası'nda yer ayırmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, "Merdivenleri basamak basamak çıkarken, iki ülke arasındaki ticareti geliştirme açısından daha faydalı olacağını da düşünüyorum. Alaçatı Ot Festivali'ne de değerli misafirlerimizin geleceğini umuyoruz. Bundan sonra da her iki ülkenin insanının el ele yürüyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Osman Köfüncü, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda gerçekleşen kokteylin ardından konuklara bir yemek verdi.

ACENTELER MEMNUN

Öte yandan Çeşme- Sakız Adası arasında taşımacılık hizmeti veren feribot şirketinin yönetim kurulu başkanı Nezihe Ertürk ve Genel Müdürü Serkan Çolak bir açıklama yaparak, "Vize işlemlerinin Çeşme'de gerçekleşmesi, Çeşme'de yaşayan ve buradan Sakız Adası'na gitmek isteyenler için büyük kolaylık sağlayacak. Bunun acenteler için de kazanç olacağını düşünüyoruz. Vize evrakını İzmir'e götürmek yerine buraya teslim edeceğiz" dedi.



FOTOĞRAFLI