escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

Sakıp Sabancı, vefatının 14. yıl dönümünde kabri başında anıldı

MERHUM işadamı Sakıp Sabancı, vefatının 14'üncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Sabancı ailesine ait aile kabristanlığında düzenlenen törene; Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı,...

Sakıp Sabancı, vefatının 14. yıl dönümünde kabri başında anıldı
MERHUM işadamı Sakıp Sabancı, vefatının 14'üncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Sabancı ailesine ait aile kabristanlığında düzenlenen törene; Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Erol Sabancı, merhum Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, kızları Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı ve Dr. Dilek Sabancı'nın yanı sıra Sabancı Topluluğu yöneticileri, iş insanları; Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu ve Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğrenciler katıldı.
 
"GÖNÜLLERDEKİ YERİNİ İSE HER ZAMAN KORUYOR"
Sabancı Holding Genel Sekreteri Nedim Bozfakıoğlu törende yaptığı konuşmada, "Sakıp Bey aradan yıllar geçse de, güler yüzüyle, sosyal yönleriyle ve başarılarıyla ve vizyonuyla hatırlanıyor. Gönüllerdeki yerini ise her zaman koruyor. Çünkü o da herkese gönlünü açtı. Kurduğu şirketlerden, sosyal projelere yüreğindeki insan sevgisiyle hareket etti. Halkıyla hep yakın oldu. Etrafındaki herkesle ilişki kurmaya ve herkesten bir şeyler öğrenmeye çabaladı. Aradan geçen yıllara rağmen hala 'Sakıp Ağa' olarak anılması da, çok yönlü kişiliği, başarılı bir iş adamı olmasının, ötesinde tevazu, samimiyeti ve insan sevgisinden geliyor" diye konuştu.
 
"DEĞİŞİMİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ"
Bozfakıoğlu konuşmasına şöyle devam etti: 
"Sakıp Bey 38 yıl Topluluğumuza liderlik yaptı. Bu uzun zaman diliminde, değişen şartlara uyum sağlayarak topluluğa yön verdi. Hayat görüşü 'Değişimi zamanında görmek, değişen şartlara uymak, özgün olmaktı. Değişen bir toplumda, gelişen bir ekonomide, değişimi gören, yeniliklerde öncülük edebilenler hep başarılı olur' derdi. Bu anlayışla Sabancı Topluluğu'nun sadece iş değil her alanda öncü bir kuruluş haline gelmesine liderlik etti. Biz de bugün 'Yeni Neslin Sabancı'sını inşa ederken, değişimi fırsat olarak görüyoruz.  Sabancı Topluluğu olarak,  üretmekten asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Sakıp Bey'in hatırasına yakışır şekilde, Sabancı adına ve ülkemize olan sorumluluğumuzla çalışmaya devam edeceğiz."
 
KURAN-I KERİM OKUNDU VE MEZARA KARANFİL BIRAKILDI
Anma töreni, Bozfakoğlu'nun konuşmasının ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Yapılan duaların ardından mezara aile üyeleri, öğrenciler ve  törene katılanlar tarafından karanfiller bırakıldı. 

FOTOĞRAF

 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314