Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde endemik yetişen şakayık çiçekleri açtı. Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde açan ve güzellikleriyle büyüleyen şakayıklar, yöre halkının koruması altında.

Expo 2016 Antalya'nın da sembol çiçeği olan şakayık, Toros Dağları'nda 1300- 1400 rakımda yetişiyor. Yöre halkının koruduğu ve yoğun ilgi gösterdiği şakayık, bölgeye özel bir önem kazandırırken, doğal güzelliğiyle de büyülüyor. Özellikle Expo'nun yapıldığı dönemlerde foto safari için yoğun ziyaret edilen şakayıkın yayılış gösterdiği bölgelerden Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi'ndeki çiçekler bu yıl erken açtı. Nisanın son, mayısın ilk haftasında açan şakayıklar bölgede renk cümbüşü oluşturdu.

'HER YIL FOTOĞRAFLARIM'

Amatör fotoğrafçı Sedat Erdoğan ve Altınyaka Mahalle Muhtarı Cahit Önder, şakayık çiçeklerinin bulunduğu alana giderek, zarar görüp görmediğini kontrol etti. Sedat Erdoğan, "Her yıl bu günlerde gelir, bu endemik bitkiyi fotoğraflarım. Yöre halkının 'Ayı Gülü' olarak adlandırdığı şakayık, katran (sedir) ağaçlarının arasında, serin havayı ve bu toprak yapısını seven bir bitkidir. Herkesi bu endemik bitkiyi korumaya davet ediyorum" dedi.

'SÖKMEYE ÇALIŞANLARA İZİN VERMİYORUZ'

Altınyaka Mahalle Muhtarı Cahit Önder de dışarıdan gelip bu çiçeği evinde yetiştirmek için yerinden sökmeye çalışanlar olduğunu belirterek, buna izin vermediklerini vurguladı. Cahit Önder, "Çocukluğumdan beri bu bölgede keçi güttüm. Bu bitki bu bölgede, Beydağları'nın yamaçlarında ve bir de Tahtalı'da yetişir. Buraya dışarıdan gelip bu bitkiye zarar vermek isteyenlere izin vermiyoruz" diye konuştu.



