Sakatlıktan döndü, Türkiye şampiyonu oldu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () -

ANTALYA'da küçük yaşta başladığı halterde Türkiye şampiyonluğu kazanan Onur Özdemir (22), yaşadığı sakatlık sonrası 2 yıl ara verdiği sporda başarılarına kaldığı yerden devam ediyor. Sakatlık sonrası ilk yarışmada Türkiye şampiyonu, ikincisinde iki rekor kıran Onur Özdemir, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

Antalya'da beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 13 yaşında haltere başlayan Onur Özdemir, 2 yıl sonra Türkiye şampiyonu oldu. 2013 ve 2014 yıllarında kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu kazanan Onur Özdemir, sonraki yıl şampiyonada dirseğinden sakatlanınca haltere ara vermek zorunda kaldı. Talihsiz sakatlık nedeniyle 2 yıl podyuma çıkamayan Onur Özdemir, iyileşmesinin ardından geçen yıl yeniden antrenmanlara başladı. Çok sevdiği halterde başarılı olmayı hedefleyen Onur Özdemir, 2018'de de Türkiye şampiyonu oldu. 2018 Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını aktaran Onur Özdemir, milli takım antrenörlerinin şampiyona kadrosuna kendisini dahil etmediğini savundu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU REKORTMEN HALTERCİ

Şampiyonaya katılamaması dolayısıyla hırslandığını söyleyen Onur Özdemir, 2 ay önce Denizli'de yapılan Türkiye şampiyonasına katıldığını ve ikincilik elde ettiğini kaydetti. Büyükler kategorisindeki şampiyonada 23 yaş altında koparmada 125 kilo, silkmede 155 kilo kaldırarak Türkiye rekoru kırdığını anlatan Onur Özdemir, 2 ay sonra Nevşehir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına devam ettiğini belirtti. Antalya Spor Salonu'nda antrenör Ekrem Celil gözetiminde antrenman yapan Onur Özdemir, şampiyonada altın madalya hedeflediğini söyledi. Milli takıma seçilmeyi istediğini aktaran Onur Özdemir, "Ekim ayında Romanya'da yapılacak U23 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyorum" dedi.

SAKATLIK PES ETTİRMEDİ

Yaşadığı talihsiz sakatlığa rağmen pes etmediğini vurgulayan Onur Özdemir, "Halterde küçük yaşta şampiyonluklar yaşadım. Türkiye şampiyonasında dirseğimden sakatlandım. 2 yıl sonra yeniden haltere başladım ve geçen yıl Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıl da ikincilik elde ettiğim büyükler kategorisindeki şampiyonada 23 yaş altı olarak iki Türkiye rekoru kırdım. Önümde milli takıma seçilebilmek için bir şampiyona daha var. Altın madalya kazanıp, milli formayı giymek istiyorum. Hayalini kurduğum Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Salon detay

- Onur Özdemir hazırlık

- Antrenman detay

- Onur Özdemir'in açıklamaları

- Antrenman detay

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Aslı DURAN / ANTALYA,()

