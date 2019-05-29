Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

Sakatlıktan döndü, Türkiye şampiyonu oldu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYA'da küçük yaşta başladığı halterde Türkiye şampiyonluğu kazanan Onur Özdemir (22), yaşadığı sakatlık sonrası 2 yıl ara verdiği sporda başarılarına kaldığı yerden devam ediyor. Sakatlık sonrası...

Sakatlıktan döndü, Türkiye şampiyonu oldu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () -
ANTALYA'da küçük yaşta başladığı halterde Türkiye şampiyonluğu kazanan Onur Özdemir (22), yaşadığı sakatlık sonrası 2 yıl ara verdiği sporda başarılarına kaldığı yerden devam ediyor. Sakatlık sonrası ilk yarışmada Türkiye şampiyonu, ikincisinde iki rekor kıran Onur Özdemir, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.
Antalya'da beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 13 yaşında haltere başlayan Onur Özdemir, 2 yıl sonra Türkiye şampiyonu oldu. 2013 ve 2014 yıllarında kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu kazanan Onur Özdemir, sonraki yıl şampiyonada dirseğinden sakatlanınca haltere ara vermek zorunda kaldı. Talihsiz sakatlık nedeniyle 2 yıl podyuma çıkamayan Onur Özdemir, iyileşmesinin ardından geçen yıl yeniden antrenmanlara başladı. Çok sevdiği halterde başarılı olmayı hedefleyen Onur Özdemir, 2018'de de Türkiye şampiyonu oldu. 2018 Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını aktaran Onur Özdemir, milli takım antrenörlerinin şampiyona kadrosuna kendisini dahil etmediğini savundu.
TÜRKİYE ŞAMPİYONU REKORTMEN HALTERCİ
Şampiyonaya katılamaması dolayısıyla hırslandığını söyleyen Onur Özdemir, 2 ay önce Denizli'de yapılan Türkiye şampiyonasına katıldığını ve ikincilik elde ettiğini kaydetti. Büyükler kategorisindeki şampiyonada 23 yaş altında koparmada 125 kilo, silkmede 155 kilo kaldırarak Türkiye rekoru kırdığını anlatan Onur Özdemir, 2 ay sonra Nevşehir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına devam ettiğini belirtti. Antalya Spor Salonu'nda antrenör Ekrem Celil gözetiminde antrenman yapan Onur Özdemir, şampiyonada altın madalya hedeflediğini söyledi. Milli takıma seçilmeyi istediğini aktaran Onur Özdemir, "Ekim ayında Romanya'da yapılacak U23 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyorum" dedi.
SAKATLIK PES ETTİRMEDİ
Yaşadığı talihsiz sakatlığa rağmen pes etmediğini vurgulayan Onur Özdemir, "Halterde küçük yaşta şampiyonluklar yaşadım. Türkiye şampiyonasında dirseğimden sakatlandım. 2 yıl sonra yeniden haltere başladım ve geçen yıl Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıl da ikincilik elde ettiğim büyükler kategorisindeki şampiyonada 23 yaş altı olarak iki Türkiye rekoru kırdım. Önümde milli takıma seçilebilmek için bir şampiyona daha var. Altın madalya kazanıp, milli formayı giymek istiyorum. Hayalini kurduğum Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istiyorum" dedi. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Salon detay
- Onur Özdemir hazırlık
- Antrenman detay
- Onur Özdemir'in açıklamaları
- Antrenman detay

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Aslı DURAN / ANTALYA,()
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328