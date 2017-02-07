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Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'nın görevine son verildi

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya), () - SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü grup ekiplerinden Sakaryaspor, teknik sorumlu Tuncay Şanlı ve yardımcısı Mehmet Aurello'nun görevlerine son verdi. Sakaryaspor'da ilk kez defa teknik sorumluluğa...

Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'nın görevine son verildi

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya), () - SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü grup ekiplerinden Sakaryaspor, teknik sorumlu Tuncay Şanlı ve yardımcısı Mehmet Aurello'nun görevlerine son verdi.
Sakaryaspor'da ilk kez defa teknik sorumluluğa başlayan Tuncay Şanlı ve Mehmet Aurello'nun son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından görevlerine son verildiği bildirildi. Cem Cambaz'ın ardından ligin 8'inci haftasından sonra göreve getirilen Tuncay Şanlı, 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sakaryaspor, 36 puanla ligde 4'üncü sırada yer alırken, liderle arasında 11 puan fark bulunuyor. Sakaryaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda, dün Tuncay Şanlı ile yapılan görüşmede Sakaryaspor'un menfaatleri için bir kan değişimine ihtiyaç olduğuna karar verilmiştir. Tuncay Şanlı ile karşılıklı olarak anlaşarak kendisi ile yollarımızı ayırdığımızı kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunarız. Tuncay Şanlı'ya bugüne kadar Sakaryaspor'a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkürlerimizi sunar, kariyerinde başarılar dileriz."

 

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