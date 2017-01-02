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Sakarya Valisi Coş yeni çipli kimlik kartı için başvurusunu yaptı

SAKARYA Valisi Hüseyin Avni Coş yeni çipli kimlik kartı için başvrusunu yaptı. Uygulamanın sahteciliği ortadan kaldıracağını söyleyen Coş, "Bu uygulamayla vatandaşın kimlik bilgilerinin başkaları tarafından alınması önlenecek,...

Sakarya Valisi Coş yeni çipli kimlik kartı için başvurusunu yaptı
SAKARYA Valisi Hüseyin Avni Coş yeni çipli kimlik kartı için başvrusunu yaptı. Uygulamanın sahteciliği ortadan kaldıracağını söyleyen Coş, "Bu uygulamayla vatandaşın kimlik bilgilerinin başkaları tarafından alınması önlenecek, bu şekilde sahteciliğin önüne geçilmiş olacak" dedi.
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş yeni çipli kimlik için başvurusunu yaptı. Vali Coş, eşi Aylin ve kızı Beyza Coş ile birlikte Adapazarı İlçe Kaymakamlığı'ndaki İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde vezneye gerekli belgeleri teslim ederek kimliğini yenilemek için müracatta bulundu. İşlemler yapıldığı sırada cihazlara parmak izini okutan Vali Coş, başvuru belgesini teslim aldı. Vali Coş yeni kimlik uygulamasıyla sahteciliğin önüne geçileceğini belirterek, "Biz de başvurumuzu yaptık. Sahteciliğin önlenmesi ve vatandaşlarımızla ilgili bütün bilgilerin artık dijital çağdayız, ilk başta e-devlet uygulamaları olmak üzere bir çok sistemde doğrudan kullanılabilmesini sağlayan ve vatandaşlarımız açısından çok çeşitli yararları bulunan çağdaş bir uygulama. Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız kimlik bilgilerinin başkaları tarafından alınmasını kesinlikle önlemiş olacaklar. Herhangi bir şekilde siz de gördünüz parmak izi gibi bir çok veriyle teyid ediliyor. Bu da sahteciliğin ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Vize istemeyen ülkelere seyahatlerde pasaport yerine kullanılabilmesi imkanı da var. Buradaki çipler vasıtasıyla bir çok kartı da uygulamadan kaldıracak, bütün bilgileri tek karta toplayabilecek bir belge" dedi.
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