Sakarya Valisi Coş'a 'İşte ordu, işte komutan' sloganı attılar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da bazı sivil toplum örgütü temsilcileri hakkında FETÖ soruşturması kapsamında pasaportuna el konulduğu haberleri çıkan Vali Hüseyin Avni Coş'u ziyaret etti. Vali Coş için 'İşte ordu, işte komutan' sloganı atan grup, kendisine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi.

Sakarya'da bir araya gelen 65 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi oldukları söylenen grup, hakkında GETÖ soruşturması kapsamında pasaportuna el konulduğu haberi yayımlanan Vali Hüseyin Avni Coş'a destek vermek için Sakarya Valiliği'ne geldi. Vali Coş, Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ve Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun ile birlikte kendisini ziyarete gelenleri karşıladı. Kalabalık, "İşte ordu, işte komutan" sloganı attı.

"ŞAİBE BULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kalabalığa hitap eden Vali Coş, hakkında bu tür haber yapan kişilerin tanınmış isimlere şaibe bulaştırmaya çalıştıklarını ileri sürerek şunları söyledi:

"Elbette yaşadığımız acılardan, karşılaştığımız büyük hainliklerden de ders alarak benzer sıkıntılarla karşılaşmamak için gayret sarf edeceğiz. Tanınmış isimlere de şaibe bulaştırmaya kalkışarak sanki Türkiye'de hukuk yok, Türkiye'de demokrasi yok, Türkiye'de terörle mücadele de hukuk dışı sürdürülüyor gibi bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Bunların doğru olmadığını hepimiz biliyoruz ve hukuk gerçekten elinden geldiğince bütün imkanları en iyi şekilde kullanarak kolluk kuvvetlerimizle beraber bütün operasyonlar fevkalade titizlik içinde yürütülüyor."

"FETÖ'DEN 1017 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ"

Vali Coş, Sakarya'da FETÖ soruşturması kapsamında bugüne kadar kamudan 1017 kişinin ihraç edildiğini, 1800'den fazla kişinin de görevden uzaklaştırıldığını açıklayarak, şöyle konuştu:

"İlimizde, özellikle hem FETÖ'ye karşı, hem PKK'ya, DEAŞ'e karşı kapsamlı bir mücadele, polisimizin ve jandarmamızın üstün vazife anlayışı içinde devam edecektir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın bu çalışmaları sonucunda bugüne kadar 790 kişi tutuklandı ve çok sayıda kişinin soruşturması devam ediyor. Daha yapılacak soruşturmalar var. Bu konuda 1017 kişi kamu görevinden ihraç edildi, 1800'den fazla kişi hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandı. Hakkında bilgi ve iddialar asılsız olduğu anlaşılan kişiler de oldu, bunlarla ilgili gerekli göreve iade işlemleri yapıldı."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE"

Vatandaşları kandırarak millete karşı kullanmak isteyen kişilere gerekli cevabın verileceğini kaydeden Vali Coş, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kurulan bütün tuzakları bozarak, bütün engelleri aşarak inşallah her alanda yeniden büyük Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Bunun için yaptığımız bu çalışmaları engellemek isteyenler, milletimizin içinde fitne ve fesat tohumları saçmak isteyen, milletimizin bir kısmını kandırarak, yanıltarak, beyinlerini iğfal ederek onları milletimize karşı kullanmak isteyen şer güçler, kökü dışarıda güçler var" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Vali Coş'a Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ederken, ziyaret yapılan duayla son buldu.

FOTOĞRAFLI