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Sakarya Valisi Coş, 15 Temmuz gecesi Emniyet ekiplerini mobese merkezinden yönetti

SAKARYA Valisi Hüseyin Avni Coş'un darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek mobese merkezinden darbecileri izleyerek, emniyet ekiplerini yönlendirdiği görüntüler paylaşıldı. Vali Coş yanında bulunan polis...

Sakarya Valisi Coş, 15 Temmuz gecesi Emniyet ekiplerini mobese merkezinden yönetti
SAKARYA Valisi Hüseyin Avni Coş'un darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek mobese merkezinden darbecileri izleyerek, emniyet ekiplerini yönlendirdiği görüntüler paylaşıldı. Vali Coş yanında bulunan polis müdürlerine sık sık talimatlar verip, telefonla görüşerek önlemleri yönetti.
15 Temmuz darebe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'ne giden darbeciler, valiliği ele geçirmeye çalıştı. Darbe girişiminin olduğu saatlerde emniyet personeli kısa süre içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde toplanırken, Vali Hüseyin Avni Coş'un talimatıyla operasyon hazırlıkları başladı. Vali Hüseyin Avni Coş, emniyet binasına gelerek operasyonu yerinden yönetti. Vali Coş'un mobese merkezindeki görüntüleri servis edildi. Mobese merkezine gelen Vali Coş'un ekranlardan resmi daireleri, askeri tesislerin çevreleri ile şehir merkezini izleyerek, bir yandan da telefon görüşmeleri yapması, sık sık çevresindeki polis müdürlerine dönerek talimatlar vermesi görüntülere yansıdı.
Vali Coş daha sonra halk ve valilik çalışanlarının darbecileri püskürttüğü valilik binasına geçerek operasyonu buradan yönetmeye devam etmişti.

FOTOĞRAFLI

 

 

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