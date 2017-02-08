Sakarya Üniversitesi'nde 4 akademisyene Bylock gözaltısı

ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA Üniversitesi'nden 2 profesör ile 2 öğretim görevlisi Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, MİT'in Bylock kullanıcılarına yönelik son tespiti sonrasında gözaltılar yapıldı. Sakarya Üniversitesi Spor Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H.N.Ç, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. E.Y. ile İlahiyat Fakültesi'nden öğretim görevlisi Y.E. ile öğretim görevlisi T.K. gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde 4 akademisyenin sorgularının sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.