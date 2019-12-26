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Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Ramiz Kaan OKTAR/HENDEK (Sakarya), () - SAKARYA'da kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler, beyaza büründü. Hendek Dikmen Yaylası'nda ormanlar, karla kaplandı. Sakarya'nın yüksek kesimlerinde gece kar yağışı etkili oldu. Hendek'te...
GENEL 26.12.2019, 11:19
Ramiz Kaan OKTAR/HENDEK (Sakarya), () - SAKARYA'da kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler, beyaza büründü. Hendek Dikmen Yaylası'nda ormanlar, karla kaplandı.
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde gece kar yağışı etkili oldu. Hendek'te bulunan Dikmen Yaylası, gece boyunca süren kar yağışıyla beyaza büründü. Çam ormanları ve yeşil alanlar, karla kaplandı. Yaylada bulunanlar, yeşil ile beyazın oluşturduğu güzelliği fotoğrafladı.
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|39
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|38
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|18
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|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
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|18
|25
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|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
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|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
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|18
|15
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|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
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|18
|26
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|25
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|18
|24
|12. Osasuna
|18
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|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10