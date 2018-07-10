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Sakarya Nehri'nde balık ölümleri

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA Nehri'nin farklı bölgelerinde meydana gelen balık ölümleri, tedirgin etti. Sakarya Çevre İl Müdürü Uğur Korkmaz hidroelektrik santralinin kapaklarının açıldığında biriken kumlu suyun balık...

Sakarya Nehri'nde balık ölümleri

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA Nehri'nin farklı bölgelerinde meydana gelen balık ölümleri, tedirgin etti. Sakarya Çevre İl Müdürü Uğur Korkmaz hidroelektrik santralinin kapaklarının açıldığında biriken kumlu suyun balık ölümlerine neden olabileceğini söyledi.
Sakarya Nehri'nde farklı bölgelerinde balık ölümleri yaşandı. Telef olan balıklar suyun yüzüne ve kıyıya vurdu. Vatandaşlar balık ölümlerine tepki gösterdi. Söğütlü ilçesinde bulunan 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde ise arıtma tesisinin arızalanırken, atık sular arıtılmadan nehre döküldü. Nehir siyaha bürünürken, bölgede balık ölümlerinin atık sudan kaynaklandığı iddia edildi. Sakarya Nehri'nin geçtiği Adapazarı ve Erenler ilçesinde de balık ölümleri görüldü.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sakarya Çevre Şehircilik İl Müdürü Uğur Korkmaz, nehrin arıtma arızası sebebiyle siyaha büründüğünü ve bu sorunun 15 gün içinde son bulacağını belirterek, "3. OSB'nin arıtmasında arıza oldu. Sistem çöktü, arıtma yapamamaya başladı. OSB'nin yönetimi müdahale etti, arıtmayı giderdi, tekrar devreye aldı. Buradaki arıtma biyolojik artı kimyasal. Sistem çökünce oradaki bakteriler ölüyor, bunun için yeniden bakteri aşılaması yapılıyor. Bunun verimli hale gelmesi için belli bir zaman gerekiyor. Arıtma çalışıyor şu anda, oradan akan su arıtmadan gelen su. Orada tekstilci çok, bu yüzden su biraz siyah, kumaş boyama tesisleri var. Arıtma devrede, yakın bir zamanda suyun rengi düzelecek. Onların bize söylediği 10 gün, 15 gün diyorlar" dedi.
Uğur Korkmaz balık ölümlerinin yaşandığı Erenler ilçesinde ise nehir üzerine kurulu hidroelektrik santralinin kapaklarının açıldığında dökülen kumlu su sebebiyle yaşandığını tahmin ettiklerini kaydederek, şöyle konuştu:
"HES'te bakım çalışmaları kapsamında su toplama havzasındaki kapaklar açılınca burada biriken kumlu, milli su ani olarak nehre aktı. Balık ölümlerinin de bundan olduğu tahmin ediliyor. Buradan nehre akan su, sudaki oksijeni azalttı. Kesin sonuç tahlillerden sonra belli olacak. HES'le alakalı, balıktan numune alındı, analize gönderildi. Biz 3. OSB'nin arıtmasından da numune aldık, analize gönderdik. Buradaki fabrikalardan da numune aldık. Sonuç 10 güne kadar gelir. Buna göre işlem yapacağız. Yani balık ölümleri 3. OSB'deki arızadan dolayı değil, bununla ilgili net cevabı analizlerin sonuçları verecek."

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