Sakarya merkezli 4 ilde Bylock operasyonu: 14 gözaltı

ADAPAZARI (Sakarya)() - SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sakarya merkezli olarak 4 ilde yapılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında öğretmenlerin bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Bassavcılığı Özel Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'in FETÖ mensuplarının haberleşmekte kullandıkları Bylock programı kullanıcılarına yönelik yapılan tespit doğrultusunda Sakarya'da kapatılan SEBAT Eğitim Kurumlarının çalışanlarına yönelik Sakarya merkezli Kocaeli, Zonguldak ve Bolu illerinde operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 14 kişi, Sakarya Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgulanmaya başlandı.