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Sakarya'daki caniyi eşi boşadı

Serpil KIRKESER / İstanbul - SAKARYA'DA Suriyeli hamile kadın ve bebeğinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezasına çaptırılan Birol Karacal ve eşinin boşanma davası sonuçlandı....

Sakarya'daki caniyi eşi boşadı

Serpil KIRKESER / İstanbul - SAKARYA'DA Suriyeli hamile kadın ve bebeğinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezasına çaptırılan Birol Karacal ve eşinin boşanma davası sonuçlandı. Birol Karacal ve R.K.'nın boşanmasına karar veren mahkeme, çiftin 2 yaşındaki çocuklarının velayetini de anne R.K.'ya verilmesine hükmetti. 

BOŞANMA DAVASININ KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ 
Bakırköy 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Birol Karacal ve R.K.katılmadı. Davacı R.K.'yı  duruşmada Avukatı Funda Sadıkahmet Alp temsil etti. Davanın kabulüne karar veren mahkeme, davacı R.K. ile davalı Birol Karacal'ın Türk Medeni Kanunun(TMK) 163 ve 166/1-2 maddelerinde yer alan “Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme" ve “Evlilik birliğinin sarsılması" gerekçeleriyle boşanmalarına karar verdi. 

NAFAKANIN HÜKMOLUNMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme, çiftin 2 yaşındaki erkek çocuklarının velayetinin anne R.K.'ya bırakılmasına hükmetti. Müşterek çocuk için tedbir-iştirak nafakası istenmediğini kararında hatırlatan mahkeme, tedbir - iştirak nafakasına hükmolunmasına yer olmadığına hükmetti.   
 
OLAYIN GEÇMİŞİ
Sakarya'da 7 Temmuz 2017'de köylüler ormanlık alanda 9 aylık hamile Suriye uyruklu Emani Al-Rahmun (20)ve 10 aylık çocuğunun cesedini buldu. Olayın ardından öldürülen Suriyeli kadının eşi Halid Al Rahmun'un komşusu ve fabrikadan  mesai arkadaşı olan Birol Karacal ile Cemal Bay tutuklandı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz Ocak ayında davayı karara bağladı. Birol Karacal ile Cemal Bay'ı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti ayrıca sanıkları 72'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Cinayetin ardından sanık Birol Karacal'ın eşi R.K. da 18 Temmuz 2017'de avukatı aracılığıyla boşanma davası açmıştı.  
 

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