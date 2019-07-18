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Sakarya'da sel nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Dereköy ve Maçal dereleri taştı, 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçede, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonucunda ilçeye bağlı 6 köy yolu ulaşıma...

Sakarya'da sel nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı
SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Dereköy ve Maçal dereleri taştı, 6 köy yolu ulaşıma kapandı.
İlçede, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonucunda ilçeye bağlı 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Melen barajını besleyen Dereköy ve Maçal derelerinde sağanak sonrasında su taşkınları meydana geldi. Sel sularının sürüklediği ağaç ve taşlar sebebiyle Ortaköy, Kayalar, Sırtmahalle, Köyyeri, Görele ve Yalpankaya Mahalleri ulaşıma kapanırken, birçok köyde de elektrik kesintisi meydana geldi.
Tarım arazilerinin de selden etkilediğini söyleyen mahalle sakinlerinden Engin Özel, "Dün akşam saatlerinden beri yağışlar devam ediyor. Sel, tarım arazilerini de etkiledi. Bazı köy yollarımız ulaşıma kapandı. Herhangi bir can kaybımız bulunmuyor" dedi.
Köyyeri Mahallesi'nde yaşayan ve yollar kapalı olduğu için evine gidemeyen Metin Doğan ise, " Köyümüze gidemiyoruz. Selden sürüklenen taşlar ve ağaçlar yolu kapatmış durumda. Yolların açılmasını bekleyeceğiz, yollar açılınca geçeceğiz köyümüze. 65 yaşındayım, daha önce böyle bir felaket görmedim. Daha önce de sel oldu ama bu kadar aşırı derecede bir sel görmedik. Şu anda yollar kapalı, yapacak bir şeyimiz yok" şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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