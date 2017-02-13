Sakarya'da sağlık çalışanlarına FETÖ operasyonu: 20 gözaltı





Zeki GÜNAL / İSTANBUL () - SAKARYA merkezli sağlık çalışanlarına yönelik olarak yapılan FETÖ/PDY 3. dalga operasyonunda aralarında halen görevde olan doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya, Bursa ve Balıkesir' de Cuma günü sağlık çalışanlarına FETÖ/PDY 3. dalga operasyonu yaptı. Halen görevde bulunan ve haklarında yasal işlem yapılarak açığa alındıktan sonra ihraç edilen Doktor, Hemşire, Diş Hekimi ve Ebe'lerin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Örgütün haberleşme ağı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 20 şüpheli Emniyetteki işlemlerin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.





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