Sakarya'da PKK propagandası yapan şüpheliler adliyede (2)

HDP'Lİ İKİ BAŞKAN İLE 6 KİŞİ TUTUKLANDI
Sakarya'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si HDP ilçe başkanı, 8 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HDP'Lİ İKİ BAŞKAN İLE 6 KİŞİ TUTUKLANDI Sakarya'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si HDP ilçe başkanı, 8 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine...
11 Ocak 2017 Çarşamba 20:28
HDP'Lİ İKİ BAŞKAN İLE 6 KİŞİ TUTUKLANDI
Sakarya'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si HDP ilçe başkanı, 8 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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