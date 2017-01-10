Sakarya'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, sosyal medya paylaşımları ile bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, sosyal medya paylaşımları ile bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan kişilerin evlerinde bazı örgütsel dokümanlara el konuldu. İsimleri açıklanmayan 7 şüphelinin içinde HDP'li ilçe yöneticilerin de olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler hakkında soruşturma devam ediyor.