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Sakarya'da orman yangını
SAKARYA'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekipleri yangını müdahalesi sürüyor. Yangın, akşam saatlerinde Taraklı Gölveren Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen...
GENEL 22.10.2019, 21:39
SAKARYA'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekipleri yangını müdahalesi sürüyor.
Yangın, akşam saatlerinde Taraklı Gölveren Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Taraklı İtfaiye Grup Amirliği ile Taraklı Belediyesi ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangına bölge sakinleri de destek veriyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, akşam saatlerinde Taraklı Gölveren Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Taraklı İtfaiye Grup Amirliği ile Taraklı Belediyesi ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangına bölge sakinleri de destek veriyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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