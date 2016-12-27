Sakarya'da kaymakam vekili tutuklandı

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Karapürçek Kaymakam Vekili olarak görev yaparken FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle açığa alınan Hacı Bayram Acar tutuklandı.

Karapürçek Kaymakamlığı'na geçen yıl vekaleten atanan Hacı Bayram Acar, darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturmada terör örgütü ile irtibatı olduğu belirlenerek görevden uzaklaştırıldı. Hacı Bayram Acar iki gün önce Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen Hacı Bayram Acar sevk edildiği sulh ceza hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı.

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