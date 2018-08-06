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Sakarya'da imar barışından 19 milyon 661 bin lira tahsil edildi

İMAR Barışı kapsamında, Sakarya'da bugüne kadar 66 bin 589 bağımsız bölüm için başvuru yapıldığı ve yapılan bu başvurular sonucunda 19 milyon 661 bin 213 TL bedel tahsil edildiği açıklandı. Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılan...

Sakarya'da imar barışından 19 milyon 661 bin lira tahsil edildi
İMAR Barışı kapsamında, Sakarya'da bugüne kadar 66 bin 589 bağımsız bölüm için başvuru yapıldığı ve yapılan bu başvurular sonucunda 19 milyon 661 bin 213 TL bedel tahsil edildiği açıklandı.
Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılan yapıların kayıt altına alınması ve İmar Barışı'nın sağlanması amacıyla hayata geçirilen düzenleme ile ilgili Sakarya Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, 8 Haziran tarihinde başlayan İmar Barışı başvurularına Sakarya'dan bugüne kadar toplam 66 bin 589 bağımsız bölüm için başvuru yapılırken, yapılan bu başvurular sonucu 19 milyon 661 bin 213 TL bedel tahsil edildi.
Sakarya başvuru sayısı olarak ülke genelinde 12'nci sırada yer alırken, en çok başvuru İstanbul, İzmir, Bursa ve Muğla illerinde yapıldı. İmar Barışı düzenlemesinden 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olan yapılar faydalanabiliyor. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam ederken, ödemeler ise 31 Aralık 2018 tarihinde sona erecek.

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