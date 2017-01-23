Sakarya'da FETÖ soruşturmasında avukatlar adliyeye sevk edildi

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12'si avukat 20 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında yurt dışına kaçan örgütün 'Sakarya imamı' Turan Öztoprak'ın avukatı Ahmet Akgünler de bulunuyor.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sakarya merkezli Konya, İstanbul, Şanlıurfa, Kütahya, Ankara ve Antalya illerini kapsayan terör örgütü ile bağlantıları olduğu tespit edilen büyük çoğunluğu avukat olan 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 12'si avukat 20 kişi gözaltına alınarak Adapazarı'na getirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerin ardınadn 20 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında 2014 yılında ABD'ye kaçan örgütün Sakarya imamı Turan Öztoprak'ın avukatı Ahmet Akgünler'in de bulunduğu belirtildi.FOTOĞRAFLI