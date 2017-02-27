Sakarya'da FETÖ soruşturmasında 2'si müftü 20 kişi adliyeye sevk edildi

SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2'si müftü 20 kişi adliyeye sevk edildi.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Karasu İlçe Müftüsü Mustafa Aydın, Afyon'da düzenlenen İlçe Müftüleri Kongresi'nde, Serdivan İlçe Müftüsü Ömer Yay ise ilçede bulunan evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 işadamının Nijerya'daki FETÖ'ye ait şirketler ile kendi şirketleri arasında para transferi yaptıkları tespit edildi. Terör örgütüne üye olmak ve 'ByLock' kullanmak suçlamalarıyla müftüler Mustafa Aydın, Ömer Yay, iş adamları Birol A, Erdal B., Erhan B., Mikdat B., memurlar Orhan B., Ubeydullah Y., Murat D, Mehmet Ş., Mehmet A., öğretim görevlisi Gökhan Y., öğretmenler Kemal K., Özkan E., Münir A., esnaf Nuri Ö. ile örgüt evlerinde 'sorumlu abla' olan Büşra A., Gamze A. ile Merve A. ve işçi Sertaç Ö., bu sabah adliyeye sevk edildi.FOTOĞRAFLI