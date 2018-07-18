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Sakarya'da dolu yağışı etkili oldu

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ(Sakarya), () - SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde bsağanak ve ardından yağan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Sakarya ve Söğütlü...

Sakarya'da dolu yağışı etkili oldu

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ(Sakarya), () - SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde bsağanak ve ardından yağan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.
Sakarya ve Söğütlü ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak yağmur ve bazı yerlerde dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Söğütlü'de ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Yağış ekili alanlarda zarara yolaçarken, ilçe kısa sürede beyaza büründü. Bir süre etkili olan dolu yağışının ardından yeniden yağmur yağdı.

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