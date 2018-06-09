Sakarya'da bekçiler halka güven veriyor

SAKARYA'da 25 Mayıs'ta göreve başlayan 123 mahalle bekçisi, kentin değişik noktalarında geceleri polisle birlikte huzuru sağlamaya çalışıyor. Sokaklarda düdük sesi duyan vatandaşlar nostalji yaşadıklarını belirtirken, bekçiler de şu anda kendilerini yeni nesle tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.İçişleri Bakanlığı'nca Sakarya genelindeki emniyet müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere 123 çarşı ve mahalle bekçisi, yemin ederek göreve başladı. Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Arifiye olmak üzere şehrin 4 merkez ilçesinde sokaklara çıkan bekçiler, huzuru sağlamada, polise yardımcı oluyor. Adapazarı'nın en işlek bölgeleri olan Çark Caddesi, Kafeler Sokağı, Bağlar Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Adnan Menderes Caddesi'nde düdük çalan bekçilere, vatandaşların da ilgisi büyük oldu. Bellerinde kelepçe, silah ve diğer teçhizatıyla saat 22.00'de göreve başlayıp sabah 06.00'ya kadar suçlularla mücadele eden bekçiler, her bölgede ikişerli devriye görevi yürütüyor. Yetkililer, bekçilerin göreve başlamasıyla birlikte suç oranlarının da düşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.'GÖRÜNCE HUZURLU HİSSEDİYORUM'Bekçileri yolda gördüğünde kendisin huzurlu hissettiğini söyleyen Mustafa Elipek, "Önce emniyet, sonra hareket daha sonra bereket. En güzel şekilde ülkemizi temsil ediyor kardeşlerimiz. Allah razı olsun onlardan. Eski yıllarda bekçi ağabeylerimiz mahallelerde dolaşırlardı. Güvenliği, asayişi, huzuru, sükuneti sağlarlardı. Şimdiki uygulamayı da çok beğeniyorum. Devletimiz bu şekilde asayişi, huzuru sağladığı için mutluyuz. Yolda gördüğümde huzurlu hissediyorum kendimi" dedi.'ARABALARI BİLE HEMEN EZBERLEMİŞLER'Bekçilerin işe yeni başlamalarına rağmen mahalleleri ezberlediklerin belirten Recep Sümbül ise şöyle konuştu."Çok lazım olan bir şeydi. Vatandaşa gerçekten güven veriyor, güvende hissediyoruz kendimizi. Polisin işini rahatlanacağını biliyorum, bulunduğum mahallede bizi rahatlatacağına inanıyorum. Bekçi olmak isterdim. Ancak sabaha kadar çalıştıkları için o biraz sıkıntı. İşleri çok zor. Ben isterdim, ama gündüz çalışmak isterdim, gece değil. İşe yeni başlamalarına rağmen Kazımpaşa'da tüm arabaların kimin olduğunu öğrenmişler."'SİLAHINIZ GERÇEK Mİ?'Bekçi Yunus Tanhaş, kendilerini yeni gören kişilerin 'Silahınız gerçek mi?' gibi sorular sorduğunu belirterek, "Gençliğinde ve çocukluğunda bekçileri gören vatandaşlarımız çok olumlu tepkiler veriyorlar, nostalji olduğunu söylüyorlar, mutlu oluyorlar. Yeni gören arkadaşlarımızda biraz şaşkınlık oluyor. Onlara da yaptığımız görevi anlatıyoruz. 'Ramazan dolayısıyla nostalji olarak mı geziyorsunuz?', 'silahınız gerçek mi?' gibi tepkiler aldık. Kalabalığın olduğu yerlerde asayişi sağlamak. Kamu binalara zarar geleceğini düşündüğümüz yerlerde devriye atıp engellemek. Şüpheli gördüğümüz vatandaşı durdurup kimliğini alıyoruz ve sorgu yapıyoruz. Üst araması yapıyoruz. Aranması varsa yetkili birime bilgi aktarıyoruz. Çok mutluyuz. Hatta onur duyuyoruz bu görevi yapmaktan. Kendim üç üniversite bitirdim. Özel sektörde çok çalıştım, ama buradaki verdiği huzuru bulamadım" diye konuştu.İKİ ÜNİVERSİTE MEZUNU BEKÇİBekçi Bilal Sinirci ise sokakta yanmayan bir lambaya müdahaleye kadar birçok görevlerinin olduğunu ifade ederek, "Toplumdaki bütün aksaklıkları gidermeye çalışıyoruz. Yanmayan lambaları yanar, çalışır vaziyete getirinceye kadar bu işlerle dahi uğraşıyoruz. Ben iki üniversite mezunuyum, işletme ve uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdim. Askerde subay olarak görev yaptım 1 yıl. Devletime böyle bir hizmet etmeye karar verdim" dedi.

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