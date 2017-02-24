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Sakarya'da Başsavcı mahkeme salonunu inceledi

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), () - SAKARYA Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, mahkeme salonuna çevrilen Ferizli Spor Salonu'nda incelemede bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na...

Sakarya'da Başsavcı mahkeme salonunu inceledi

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), () - SAKARYA Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, mahkeme salonuna çevrilen Ferizli Spor Salonu'nda incelemede bulundu.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında Sakarya L Tipi Cezaevi'nde bulunan tutukluların yargılanması için mahkeme salonuna çevrilen Ferizli Spor Salonu'nda çalışmalar devam ediyor. Tutuklu sayısının fazla olması nedeniyle geniş bir mahkeme salonuna gerek görülmesi üzerine, cezaevine yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan spor salonu hazırlanırken, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel salonda incelemelerde bulundu. Başsavcı Özel'e, Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk da eşlik etti.
Salonun iç dizaynının bazı eksikler dışında tamamlandığı, dış çevresinin tel örgüye alınarak girişe koyulan nizamiye ile birlikte güvenlik altına alındığı belirtilirken, FETÖ/PDY şüphelilerinin ilk mahkemesinin 3 Nisan'da başlayacağı öğrenildi.

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