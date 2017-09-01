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Sakarya'da acemi kasaplar acil servislere akın etti

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesimi yaparken kendisini yaralayanlar acil servislere akın etti. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabahı acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine akın etti....

Sakarya'da acemi kasaplar acil servislere akın etti

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesimi yaparken kendisini yaralayanlar acil servislere akın etti.
Kurban Bayramı'nın ilk günü sabahı acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine akın etti. Sabahın erken saatlerinde kurban kesimi yaparken kendisini yaralayan vatandaşlar hastanelerin acillerine başvurdu. Kazayla kendisini kesen çok sayıda vatandaş Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kesi yarası olan acemi kasaplar, il merkezi ve ilçelerde hastanelere giderek tedavi altına alındı.

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